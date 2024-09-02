Kisah Haru Muhammad Adi Satryo, Kiper Timnas Indonesia yang Baru Dikaruniai Anak Jelang Berangkat ke Arab Saudi

Muhammad Adi Satryo dikaruniai anak kedua jelang keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi (Foto: Instagram/@adisatryoo)

KISAH haru Muhammad Adi Satryo, kiper Timnas Indonesia yang baru dikaruniai anak jelang berangkat ke Arab Saudi, menarik untuk diulas. Hal tersebut terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya.

Adi Satryo sempat mencuri perhatian awak media ketika meninggalkan sesi latihan Timnas Indonesia lebih cepat pada Jumat 31 Agustus 2024 sore WIB. Kiper PSIS Semarang itu diketahui sedang tidak dalam kondisi cedera atau butuh sesi pemulihan khusus.

Kepulangan mendadak Adi Satryo ternyata berhubungan dengan urusan pribadi. Ia ternyata meminta izin kepada pelatih Shin Tae-yong untuk menemani istrinya, Adela Shahira, melahirkan anak keduanya.

Tugas Adi Satryo sebagai suami siaga pun sudah selesai. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya @adisatryoo pada Minggu 1 September 2024, yang sekaligus mengumumkan nama anaknya.

“Alhamdulillah. Semoga kamu hidup penuh cinta dan keajaiban yang tak ada habisnya. Abbasy Tsaqib Satryo," tulis Adi dalam unggahan tersebut, dikutip Senin (2/9/2024).

Kebahagiaan kiper berusia 23 tahun itu semakin lengkap. Sebab, Shin memastikan Adi Satryo tetap akan dibawa ke Arab Saudi untuk melakoni laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.