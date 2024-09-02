Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Risau Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak dari Korea Selatan U-20, Meshaal Osman Hamzah: Pelajaran Berharga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |07:30 WIB
Tak Risau Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak dari Korea Selatan U-20, Meshaal Osman Hamzah: Pelajaran Berharga
Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOUL - Bek Timnas Indonesia U-20, Meshaal Osman Hamzah, tak risau menelan kekalahan telak dari Timnas Korea Selatan U-20 di laga terakhir Seoul Earth On Us Cup 2024. Meshaal memandang laga ini sebagai pelajaran berharga.

Ya, Timnas Indonesia U-20 dihajar tuan rumah Korea Selatan U-20 dengan skor 0-3 di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Minggu 1 September 2024 malam WIB. Tiga gol yang menjebol gawang Ikram Algiffari dibobol Shin Minha (5’), Kim Taewon (25’), dan Hong Seokhyun (32’).

Timnas Indonesia U-20

Kekalahan yang cukup pahit tentunya bagi Skuad Garuda Nusantara. Sebab, hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juru kunci dalam klasemen akhir Seoul Earth On Us Cup 2024 setelah mengemas dua kekalahan dan satu kemenangan.

Meski kalah dari tuan rumah dan pulang sebagai juru kunci, Meshaal tetap senang karena bisa berpartisipasi di mini turnamen tersebut. Pemain keturunan Sudan ini turut mengungkapkan betapa pentingnya turnamen ini untuk perkembangan Skuad Garuda Nusantara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.webp
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/epa_future_camps.jpg
8 Bintang Muda Terbaik Future Stars Camp 2025 Terbang ke Spanyol! Ditempa Program Elite Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement