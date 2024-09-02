Tak Risau Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak dari Korea Selatan U-20, Meshaal Osman Hamzah: Pelajaran Berharga

SEOUL - Bek Timnas Indonesia U-20, Meshaal Osman Hamzah, tak risau menelan kekalahan telak dari Timnas Korea Selatan U-20 di laga terakhir Seoul Earth On Us Cup 2024. Meshaal memandang laga ini sebagai pelajaran berharga.

Ya, Timnas Indonesia U-20 dihajar tuan rumah Korea Selatan U-20 dengan skor 0-3 di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Minggu 1 September 2024 malam WIB. Tiga gol yang menjebol gawang Ikram Algiffari dibobol Shin Minha (5’), Kim Taewon (25’), dan Hong Seokhyun (32’).

Kekalahan yang cukup pahit tentunya bagi Skuad Garuda Nusantara. Sebab, hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juru kunci dalam klasemen akhir Seoul Earth On Us Cup 2024 setelah mengemas dua kekalahan dan satu kemenangan.

Meski kalah dari tuan rumah dan pulang sebagai juru kunci, Meshaal tetap senang karena bisa berpartisipasi di mini turnamen tersebut. Pemain keturunan Sudan ini turut mengungkapkan betapa pentingnya turnamen ini untuk perkembangan Skuad Garuda Nusantara.