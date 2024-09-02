Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Hancurkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Pemain-pemain Timnas Indonesia yang merumput di Liga 1 2024-2025 sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 malam WIB. Sementara itu, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri sudah dalam perjalanan dan ada yang sudah tiba di Arab Saudi, yakni Justin Hubner dan Rafael Struick.

(Calvin Verdonk siap menggila melawan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Peluang Timnas Indonesia sekadar mencuri angka di markas Arab Saudi sangat terbuka. Jangankan mencuri angka, meraih kemenangan pun peluang Timnas Indonesia sangat terbuka.

Hal itu karena Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini tak bagus-bagus amat. Dari 14 pertandingan, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang dan 5 kalah.

Di sisi lain, mental Timnas Indonesia sedang tinggi-tingginya. Sebab, ini merupakan yang pertama dalam sejarah mereka tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Jika sanggup mengalahkan Arab Saudi, berapa poin yang didapatkan Timnas Indonesia di ranking FIFA? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia meraup 19,38 poin jika menang atas Arab Saudi.