Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Hancurkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |07:02 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Hancurkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Arab Saudi. (Foto: AFC)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Pemain-pemain Timnas Indonesia yang merumput di Liga 1 2024-2025 sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 malam WIB. Sementara itu, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri sudah dalam perjalanan dan ada yang sudah tiba di Arab Saudi, yakni Justin Hubner dan Rafael Struick.

Calvin Verdonk siap menggila melawan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

(Calvin Verdonk siap menggila melawan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

Peluang Timnas Indonesia sekadar mencuri angka di markas Arab Saudi sangat terbuka. Jangankan mencuri angka, meraih kemenangan pun peluang Timnas Indonesia sangat terbuka.

Hal itu karena Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini tak bagus-bagus amat. Dari 14 pertandingan, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang dan 5 kalah.

Di sisi lain, mental Timnas Indonesia sedang tinggi-tingginya. Sebab, ini merupakan yang pertama dalam sejarah mereka tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Jika sanggup mengalahkan Arab Saudi, berapa poin yang didapatkan Timnas Indonesia di ranking FIFA? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia meraup 19,38 poin jika menang atas Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.webp
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/mohamed_salah.jpg
Mo Salah Tinggalkan Liverpool? Man United Siapkan Penawaran Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement