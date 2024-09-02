Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia Berlaga di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |05:57 WIB
Janji Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia Berlaga di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi janji manis untuk masyarakat Indonesia. Dia memastikan siap memberikan yang terbaik untuk Skuad Garuda.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan berupaya keras untuk tidak mengecewakan masyarakat dan suporter Indonesia. Hal ini disampaikan jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga pertama, Skuad Garuda akan bersua dengan Arab Saudi.

Pertandingan itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 10 September 2024.

Shin Tae-yong mengatakan persiapan untuk dua pertandingan itu tidak akan berbeda dengan sebelumnya. Para pemain akan dilatih sekeras mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement