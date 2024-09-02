Janji Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia Berlaga di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi janji manis untuk masyarakat Indonesia. Dia memastikan siap memberikan yang terbaik untuk Skuad Garuda.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan berupaya keras untuk tidak mengecewakan masyarakat dan suporter Indonesia. Hal ini disampaikan jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga pertama, Skuad Garuda akan bersua dengan Arab Saudi.

Pertandingan itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 10 September 2024.

Shin Tae-yong mengatakan persiapan untuk dua pertandingan itu tidak akan berbeda dengan sebelumnya. Para pemain akan dilatih sekeras mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik.