HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan Tetap Perkuat Timnas Indonesia meski Minim Menit Bermain di Klub, Shin Tae-yong Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |02:37 WIB
Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan Tetap Perkuat Timnas Indonesia meski Minim Menit Bermain di Klub, Shin Tae-yong Bilang Begini
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada empat pemain yang memiliki menit bermain yang minim di klubnya masing-masing tetapi tetap mendapatkan kepercayaan pelatih Shin Tae-yong untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Ternyata, ada alasan yang membuat STY melakukan hal tersebut.

Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia saat ini sudah bertolak ke Arab Saudi, tepatnya pada Minggu 1 September 2024 siang WIB. Keberangkatan Timnas Indonesia itu untuk melakoni pertandingan pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebanyak 26 pemain akan dibawa oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan tersebut. Menariknya, empat pemain dari skuad itu diketahui masih minim menit bermain bersama klubnya.

Empat pemain itu adalah Marselino Ferdinan (Oxford United), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender), Pratama Arhan (Suwon FC), dan Thom Haye (belum ada klub). Namun, Shin Tae-yong tetap menyertakan keempatnya karena alasan tertentu.

Marselino Ferdinan

Shin Tae-yong menjelaskan pemilihan keempat pemain itu didasarkan pada pertimbangan tim kepelatihan. Menurutnya, keterbatasan pilihan pemain menjadi alasan keempatnya tetap dipanggil meski minim menit bermain.

"Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan, tetapi karena tidak ada pengganti pemain-pemain seperti itu," jelas Shin Tae-yong di Jakarta, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Halaman:
1 2
      
