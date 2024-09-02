OTW Arab Saudi, Ivar Jenner Siap Gabung dengan Skuad Timnas Indonesia!

GELANDANG muda Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner, tampaknya akan segera bergabung dengan skuad Garuda yang juga tengah dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Hal itu diketahui dari ungguhan terbaru Jenner, di mana dirinya yang tengah berada di pesawat.

Dalam unggahan di @ivarjnr pada Minggu 1 September 2024 tersebut, pemain Jong FC Utrecht itu terlihat dalam sebuah kabin pesawat. Belum diketahui apakah Ivar berangkat sendiri atau tidak, namun kepergian itu dipastikan menuju Arab Saudi.

Sebab, Ivar mengunggah foto yang disertakan dengan emotikon pesawat dan bendera Arab Saudi. Tentunya, ini merupakan kabar baik untuk Timnas Indonesia.

Ivar Jenner sendiri merupakan satu dari 14 pemain yang berangkat terpisah ke Arab Saudi. Sejumlah pemain itu merupakan penggawa Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Selain Ivar, diantaranya ada Asnawi Mangkualam (Port FC), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), dan Marselino Ferdinan (Oxford United). Nantinya, semua pemain itu akan langsung bergabung dalam sesi latihan di Arab Saudi.