Meski Kalah, Indra Sjafri Temukan Hal Positif dari Laga Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20

SEOUL - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengakui Korea Selatan U-20 jauh lebih unggul dari skuadnya saat kedua tim berjumpa di Seoul Earth On Us Cup 2024. Kekalahan lantas tak bisa dihindari, namun Indra tetap senang karena dari segi permainan, ia melihat Timnas Indonesia U-20 sudah berkembang.

Timnas Indonesia U-20 dihajar tuan rumah Korea Selatan U-20 di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Minggu (1/9/2024). Ini menjadi kekalahan kedua Garuda Nusantara di turnamen ini.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 dikalahkan Thailand U-20 (0-2) di laga kedua. Adapun di pertandingan pertama, Kadek Arel dan kolega tampil cemerlang usai menekuk Argentina U-20 (2-1).

Selepas laga terakhir, Indra mengakui keunggulan Korea Selatan U-20. Pelatih asal Sumatera Barat itu tetap bersyukur dengan diundangnya Garuda Nusantara ke mini turnamen tersebut.

"Pertama saya ucapkan terima kasih banyak ke panitia yang sudah mengundang kita untuk partisipasi di event ini, untuk kami sendiri banyak manfaat yang kami dapat, baik itu pertandingan pertama, kedua, maupun ketiga," kata Indra dikutip dari keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (1/9/2024).

"Hari ini Korea Selatan U-20, tim yang memang sangat baik, baik individual dan taktikan mereka," tambahnya.