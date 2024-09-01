Breaking News: Timnas E-Sport Indonesia Resmi Jadi Juara Dunia Usai Kalahkan Jerman di Final

TIM Nasional (Timnas) E-Sport Indonesia resmi menjadi juara dunia ajang FIFAe World Cup 2024 usai kalahkan Jerman di final, pada Minggu (1/9/2024) malam WIB. Indonesia yang diwakili Ichsan Taufiq dan sang asisten, Manar Hidayat pun menjadi pihak pertama yang memenangkan kejuaraan tersebut.

Ya, FIFAe World Cup 2024 dengan game Football Manager merupakan edisi perdana. Indonesia sendiri awalnya bukanlah unggulan, namun Ichsan sukses mengejutkan lawan hingga menjadi juara dunia.

Perlu diketahui, FIFAe World Cup 2024 game Football Manager mulanya bermain dengan babak penyisihan grup lalu lanjut ke fase gugur. Babak penyisihan grup berlangsung selama empat hari dan babak gugur pada hari terakhir.

Pemain diundi ke dalam grup, masing-masing mewakili klub, dengan empat teratas melaju ke babak gugur, yang dimainkan dalam mode draft fantasi. Ichsan-Manar awalnya berada di Grup C dan memainkan klub Sporting Lisbon selama 3 musim.

Usai sukses membawa Sporting Lisbon dalam masa kejayaan selama tiga musim itu, Ichsan-Manar meraih poin yang cukup untuk melaju ke fase gugur.