Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas E-Sport Indonesia Resmi Jadi Juara Dunia Usai Kalahkan Jerman di Final

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |23:17 WIB
Breaking News: Timnas E-Sport Indonesia Resmi Jadi Juara Dunia Usai Kalahkan Jerman di Final
Timnas E-Sport Indonesia juara FIFAe World Cup 2024. (Foto: FIFAe)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) E-Sport Indonesia resmi menjadi juara dunia ajang FIFAe World Cup 2024 usai kalahkan Jerman di final, pada Minggu (1/9/2024) malam WIB. Indonesia yang diwakili Ichsan Taufiq dan sang asisten, Manar Hidayat pun menjadi pihak pertama yang memenangkan kejuaraan tersebut.

Ya, FIFAe World Cup 2024 dengan game Football Manager merupakan edisi perdana. Indonesia sendiri awalnya bukanlah unggulan, namun Ichsan sukses mengejutkan lawan hingga menjadi juara dunia.

Perlu diketahui, FIFAe World Cup 2024 game Football Manager mulanya bermain dengan babak penyisihan grup lalu lanjut ke fase gugur. Babak penyisihan grup berlangsung selama empat hari dan babak gugur pada hari terakhir.

Pemain diundi ke dalam grup, masing-masing mewakili klub, dengan empat teratas melaju ke babak gugur, yang dimainkan dalam mode draft fantasi. Ichsan-Manar awalnya berada di Grup C dan memainkan klub Sporting Lisbon selama 3 musim.

Timnas E-Sport Indonesia

Usai sukses membawa Sporting Lisbon dalam masa kejayaan selama tiga musim itu, Ichsan-Manar meraih poin yang cukup untuk melaju ke fase gugur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654009/bulu-tangkis-beregu-putri-gagal-emas-aec.webp
Thailand Rebut Emas Bulu Tangkis Beregu Putri, Indonesia Raih PerakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Kekalahan Timnas Indonesia U-22 dari Filipina Tidak Masuk Akal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement