Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Indra Sjafri Turunkan Skuad Terbaik!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |17:07 WIB
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Indra Sjafri Turunkan Skuad Terbaik!
Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan sesaat lagi di Mokdong Stadium, Seoul, Minggu (1/9/2024) sore WIB.

Pelatih Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan berusaha menutup ajang tersebut dengan hasil yang maksimal. Juru taktik asal Sumatera Barat itu pun berjanji akan mainkan pemain-pemain andalannya di laga pamungkas kali ini.

"Kami akan memberikan susunan terbaik (melawan Korea Selatan U-20)," kata Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI.

Ikram Algiffari akan kembali dipercaya berada di bawah mistar gawang. Indra Sjafri memainkan tiga bek dengan formasi 3-4-3.

Tiga bek sejajar yang akan mengawal lini belakang Timnas Indonesia adalah Meshaal, Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Sementara di lini tengah, pelatih Indra Sjafri mempercayai Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Figo Denis dan kapten Dony Tri Pamungkas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/jmtv_awards.jpg
Santini JMTV Awards 2025: 21 Kategori Bergengsi Siap Mengapresiasi Insan Olahraga Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement