Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Indra Sjafri Turunkan Skuad Terbaik!

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 (Foto: PSSI)

DAFTAR susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan sesaat lagi di Mokdong Stadium, Seoul, Minggu (1/9/2024) sore WIB.

Pelatih Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan berusaha menutup ajang tersebut dengan hasil yang maksimal. Juru taktik asal Sumatera Barat itu pun berjanji akan mainkan pemain-pemain andalannya di laga pamungkas kali ini.

"Kami akan memberikan susunan terbaik (melawan Korea Selatan U-20)," kata Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI.

Ikram Algiffari akan kembali dipercaya berada di bawah mistar gawang. Indra Sjafri memainkan tiga bek dengan formasi 3-4-3.

Tiga bek sejajar yang akan mengawal lini belakang Timnas Indonesia adalah Meshaal, Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Sementara di lini tengah, pelatih Indra Sjafri mempercayai Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Figo Denis dan kapten Dony Tri Pamungkas.