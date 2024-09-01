Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024 Kelar Laga Thailand U-20 vs Argentina U-20: Thailand U-20 Juru Kunci, Timnas Indonesia U-20 Ketiga!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |16:26 WIB
Klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024 Kelar Laga Thailand U-20 vs Argentina U-20: Thailand U-20 Juru Kunci, Timnas Indonesia U-20 Ketiga!
Thailand U-20 turun ke posisi juru kunci klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024 setelah kalah dari Argentina U-20. (Foto: Instagram/@changsuek)
KLASEMEN Seoul Earth On Us Cup 2024 kelar laga Timnas Thailand U-20 vs Argentina U-20 akan diulas Okezone. Thailand U-20 harus rela turun ke posisi juru kunci setelah kalah 0-2 dari Argentina U-20 di matchday pamungkas Seoul Earth On Us Cup 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Minggu (1/9/2024) sore WIB.

Gol-gol Argentina U-20 dalam laga ini dilesakkan Mateo Banegas di menit 43 serta Mirko Juarez (49’). Karena kalah, Thailand U-20 turun ke posisi juru kunci dengan tiga poin.

Timnas Thailand U-20 kalah 0-2 dari Argentina U-20. (Foto: Instagram/@changsuek)

Koleksi tiga poin milik Thailand U-20 sejatinya sama persis dengan Timnas Argentina U-20 dan Timnas Indonesia U-20 di posisi dua dan tiga. Namun, Timnas Argentina U-20 dan Timnas Indonesia U-20 menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol.

Timnas Argentina U-20 memiliki selisih gol 0, sedangkan Timnas Indonesia U-20 (-1). Untuk Thailand U-20, selisih golnya adalah -3.

Sore ini mulai pukul 17.30 WIB, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Korea Selatan U-20 di Stadion Mokdong, Korea Selatan. Skuad Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan U-20- hanya perlu hasil imbang untuk menjadi juara.

Sekalipun kalah dari Timnas Indonesia U-20, Korea Selatan U-20 masih keluar sebagai juara. Hal itu asalkan Korea Selatan U-20 tidak kalah lebih dari selisih dua gol.

