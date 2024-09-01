Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |16:16 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024
Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Korea Selatan U-20 di laga pamungkas Seoul Earth On Us Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Korea Selatan U-20 di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan. Pertandingan akan dimulai sekira pukul 17.00 WIB.

Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan berusaha menutup ajang tersebut dengan hasil yang maksimal. Juru taktik asal Sumatera Barat itu pun berjanji akan mainkan pemain-pemain andalannya di laga pamungkas kali ini.

"Kami akan memberikan susunan terbaik (melawan Korea Selatan U-20)," kata Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI.

Sejauh ini, Timnas Indonesia U-20 sendiri sudah memainkan dua laga di Seoul Earth on Us Cup 2024. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara menang 2-1 atas Argentina U-20 dan kalah 0-2 dari Thailand U-20.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.webp
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/jason_donovan.jpg
Perenang Jason Donovan Beri Indonesia Emas ke-5 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement