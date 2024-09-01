Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Korea Selatan U-20 di laga pamungkas Seoul Earth On Us Cup 2024 (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Korea Selatan U-20 di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan. Pertandingan akan dimulai sekira pukul 17.00 WIB.

Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan berusaha menutup ajang tersebut dengan hasil yang maksimal. Juru taktik asal Sumatera Barat itu pun berjanji akan mainkan pemain-pemain andalannya di laga pamungkas kali ini.

"Kami akan memberikan susunan terbaik (melawan Korea Selatan U-20)," kata Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI.

Sejauh ini, Timnas Indonesia U-20 sendiri sudah memainkan dua laga di Seoul Earth on Us Cup 2024. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara menang 2-1 atas Argentina U-20 dan kalah 0-2 dari Thailand U-20.