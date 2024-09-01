Hasil Babak Pertama Timnas Thailand U-20 vs Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024: Argentina Unggul 1-0!

Berikut hasil babak pertama Timnas Thailand U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)

HASIL babak pertama Timnas Thailand U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 sudah diketahui. Bermain di Stadion Mokdong, Korea Selatan pada Minggu (1/9/2024) siang WIB, Timnas Thailand U-20 tertinggal 0-1 dari Argentina U-20.

Gol Timnas Argentina U-20 dicetak Mateo Benegas di menit 43. Jika hasil ini bertahan sampai akhir pertandingan, Thailand U-20 akan turun ke posisi juru kunci klasemen dengan tiga poin dan selisih gol -2.

(Timnas Thailand U-20 dan Timnas Argentina U-20 jalani laga pamungkas di Seoul Earth On Us Cup 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)

Meski poin Thailand U-20 sama kuat dengan Timnas Indonesia U-20 dan Argentina U-20, Caelan Ryan dan kawan-kawan kalah dari selisih gol. Di saat selisih gol Thailand U-20 adalah -2, Timnas Indonesia U-20 dan Argentina U-20 sama-sama -1.

Sore nanti mulai pukul 17.30 WIB, digelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di laga pamungkas Seoul Earth On Us Cup 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan.

Bagi Timnas Thailand U-20, bermain di Seoul Earth On Us Cup 2024 sebagai persiapan mentas di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 25-29 September 2024. Skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-20- tergabung di Grup H bersama Irak, Filipina dan Brunei Darussalam.

Meski harus menghadapi tim kuat Irak U-20 yang berstatus finalis Piala Asia U-20 2023, Thailand U-20 asuhan Emerson Pereira diuntungkan. Sebab, Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dilangsungkan di kandang sendiri.