Hasil Babak Pertama Manchester United vs Liverpool: Gol Luis Diaz Buat The Reds Unggul 2-0

Manchester United tertinggal 0-2 dari Liverpool di babak pertama. (Foto: Premier League)

MANCHESTER – Liverpool tengah memimpin 2-0 atas Manchester United di babak pertama laga pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (1/9/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, keunggulan The Reds –julukan Liverpool– dipersembahkan oleh Luis Diaz.

Ya, Diaz memborong dua gol Liverpool di laga melawan Setan Merah tersebut. Gol pertama ia cetak ketika laga sudah berjalan 35 menit.

Lalu gol kedua baru tercipta di pengujung laga, alias ketika memasuki menit ke-42.

Jalannya Pertandingan

Liverpool sejak awal sudah menekan Man United. Bahkan pada menit keenam, Trent Alexander-Arnold menggetarkan gawang Man United.

Kendati demikian gol tersebut dianulir oleh VAR. Pertandingan pun terus berjalan dan kedua tim saling tampil menyerang.

Liverpool baru bisa mencetak gol di menit 35 berkat aksi Diaz. Berawal dari umpan Mohamed Salah, Diaz mencetak gol via sundulannya.