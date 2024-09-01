Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Manchester United vs Liverpool: Gol Luis Diaz Buat The Reds Unggul 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |22:54 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester United vs Liverpool: Gol Luis Diaz Buat <i>The Reds</i> Unggul 2-0
Manchester United tertinggal 0-2 dari Liverpool di babak pertama. (Foto: Premier League)
A
A
A

MANCHESTER Liverpool tengah memimpin 2-0 atas Manchester United di babak pertama laga pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (1/9/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Old Trafford, keunggulan The Reds –julukan Liverpool– dipersembahkan oleh Luis Diaz.

Ya, Diaz memborong dua gol Liverpool di laga melawan Setan Merah tersebut. Gol pertama ia cetak ketika laga sudah berjalan 35 menit.

Lalu gol kedua baru tercipta di pengujung laga, alias ketika memasuki menit ke-42.

Jalannya Pertandingan

Liverpool sejak awal sudah menekan Man United. Bahkan pada menit keenam, Trent Alexander-Arnold menggetarkan gawang Man United.

Manchester United vs Liverpool (premier league)

Kendati demikian gol tersebut dianulir oleh VAR. Pertandingan pun terus berjalan dan kedua tim saling tampil menyerang.

Liverpool baru bisa mencetak gol di menit 35 berkat aksi Diaz. Berawal dari umpan Mohamed Salah, Diaz mencetak gol via sundulannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.webp
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/persib_bandung.jpg
Klasemen Akhir Grup G ACL Two: Persib Finis di Puncak, Indonesia Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement