Link Streaming Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 Malam Ini

LINK live streaming Manchester United vs Liverpool bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan saling berhadapan di pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025.

Pertandingan Manchester United vs Liverpool digelar di Old Trafford, Minggu (1/9/2024). Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 22.00 WIB.

Pasukan Erik Ten Hag dalam misi mereka untuk mengamankan poin penuh di kandang. Setan Merah membutuhkan kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri para pemain setelah kalah 1-2 di markas Brighton & Hove Albion di pekan kedua.

Sebaliknya di kubu lawan, Liverpool bersama pelatih baru Arne Slot sukses melalui dua pekan pertama dengan sempurna. The Reds bahkan memenangi kedua laga awal tanpa kebobolan.

Liverpool menang di kandang tim promosi Ipswich Town di laga pembuka. Mohamed Salah dan rekan-rekan lalu melanjutkan langkah positif mereka dengan meraih kemenangan saat menjamu Brentford di Anfield.