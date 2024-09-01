Prediksi Skor Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Merana di Kandang?

Manchester United akan menjamu Liverpool di pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Instagram/Man United)

PREDIKSI skor Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 bisa Anda lihat di akhir artikel. Setan Merah yang bakal tampil di hadapan publik sendiri berambisi bangkit setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Pertandingan Manchester United vs Liverpool digelar di Old Trafford, Minggu (1/9/2024). Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 22.00 WIB.

Pasukan Erik Ten Hag dalam misi mereka untuk mengamankan poin penuh di kandang. Setan Merah membutuhkan kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri para pemain setelah kalah 1-2 di markas Brighton & Hove Albion di pekan kedua.

Manchester United memang masih cukup labil di awal musim ini. Kalah adu penalti dari Manchester City di Community Shield, pasukan Erik ten Hag menang tipis atas Fulham di pekan pertama, tapi kemudian kalah di kandang Brighton

Sebaliknya di kubu lawan, Liverpool bersama pelatih baru Arne Slot, Liverpool sukses melalui dua pekan pertama dengan sempurna. Liverpool memenangi kedua laga awal tanpa kebobolan.