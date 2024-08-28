Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 Hari Ini di Seoul Earth On Us Cup 2024

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 hari ini di Seoul Earth On Us Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga uji coba yang diikuti pasukan Indra Sjafri tersebut perlu diketahui merupakan persiapan Timnas Indonesia U-20 untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Sehingga tim berjuluk Garuda Nusantara itu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin demi bisa meraih hasil maksimal dalam turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 yang digelar di Korea Selatan. Beberapa hari jelang turnamen tersebut pun Toni Firmansyah dan kawan-kawan sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan.

Hal itu sebagai salah satu upaya Indra Sjafri agar anak buahnya bisa beradaptasi dengan cuaca Korea Selatan. Kabar baiknya, cuaca di Korea Selatan saat ini tak jauh berbeda dengan Indonesia.

Sehingga Indra Sjafri pun merasa itu bisa menjadi hal baik karena selain turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 digelar di Korea Selatan, laga Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 digelar di Indonesia. Jadi, cuaca yang serupa itu takkan membuat kaget para penggawa Garuda Nusantara.

"Cuaca sama persis dengan Indonesia, dan tentu dengan alasan itu juga, pertimbangan cuaca kemarin, karena di sini tidak dingin, kami mengambil turnamen ini untuk dijadikan uji coba persiapan kualifikasi Piala Asia U-20," cerita Indra Sjafri, dilansir dari PSSI, Rabu (28/8/2024).

"Kita bersyukur, fasilitas pendukung di sini juga cukup bagus. Target di turnamen ini, yang pasti kita akan melakukan pertandingan yang tiga ini untuk mencari format terbaik kita nanti di kualifikasi Piala Asia U-20, karena ada beberapa pemain baru yang masuk, dan itu nanti akan kita coba di turnamen ini,” tambahanya.