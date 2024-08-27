Indra Sjafri Puji Sosok Shin Tae-yong Jelang Kawal Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memuji peran besar Shin Tae-yong (STY) untuk Timnas Indonesia. Pujian itu disampaikan oleh Indra sebelum mengawal Timnas Indonesia U-20 tampil di Seoul Earth On Us Cup 2024.

Indra mengatakan, Shin merupakan sosok yang berperan besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Sebagai mantan direktur teknik Timnas Indonesia, Indra bersyukur bisa bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu.

“Saya berinteraksi dengannya sebagai direktur teknik selama tiga tahun. Dia orang yang baik dan banyak membantu dalam mengubah sepak bola Indonesia,” kata Indra dikutip dari Star News Korea, Selasa (28/7/2024).

“Kami masih banyak berkomunikasi untuk membantu kelompok umur, dan timnas senior tumbuh sebagai satu tim,” tambahnya.

Indra sendiri saat ini berfokus untuk mengembangkan Timnas Indonesia U-20. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U-20 akan mengikuti mini turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Nantinya, Garuda Nusantara akan berhadapan dengan tim-tim elit seperti Argentina U-20 (28/8/2024), Thailand U-20 (30/8/2024), dan Korea Selatan U-20 (1/9/2024). Indra mengatakan, mini turnamen ini merupakan bagian dari persiapan timnya sebelum melangkah ke kualifikasi Piala Asia U-20 2025.