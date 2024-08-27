Daftar Pemain Timnas Argentina U-20 Jelang Lawan Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024: Ada Pemain Manchester City?

DAFTAR pemain Timnas Argentina U-20 jelang lawan Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024. Apakah ada pemain Manchester City?

Turnamen mini di Korea Selatan itu akan digelar pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Selain Argentina U-20 dan Timnas Indonesia U-20, ada pula Timnas Thailand U-20 serta tuan rumah Timnas Korea Selatan U-20.

Jelang turnamen itu, Timnas Indonesia U-20 sudah melakoni pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Sementara, Timnas Argentina U-20 baru saja berangkat menuju Negeri Ginseng pada Senin 26 Agustus 2024.

La Albiceleste akan ditangani oleh pelatih Claudio Gugnali. Tentu saja, skuad Argentina kali ini didominasi oleh pemain-pemain dari divisi kedua atau lebih bawah lagi di liga lokal.

Sebab, kompetisi kasta teratas yakni Liga Premier Argentina tengah seru-serunya. Otomatis mereka tak akan mengorbankan kepentingan klub demi turnamen mini ini.

Sebanyak 20 pemain sudah disiapkan Gugnoli untuk melakoni tur di Asia termasuk Seoul Earth On Us Cup 2024. Sang juru taktik sekaligus ingin mencari pemain-pemain yang layak dipakai untuk turnamen-turnamen lainnya.