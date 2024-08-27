Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Argentina, Timnas Indonesia U-20 Nikmati Pemusatan Latihan di Korea Selatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:49 WIB
Jelang Hadapi Argentina, Timnas Indonesia U-20 Nikmati Pemusatan Latihan di Korea Selatan
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOUL – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, menikmati pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Dia pun kini siap menatap laga-laga yang akan dilakoni dalam turnamen mini di Korea Selatan, dengan menghadapi tim-tim kuat, termasuk Argentina hingga tuan rumah, Korea Selatan.

Ya, skuad Garuda Nusantara tengah menjalani TC di Korea Selatan. TC ini digelar sebagai persiapan mereka berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Pada ajang tersebut, pasukan Indra Sjafri tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Ajang itu sendiri akan berlangsung pada 21-29 September 2024.

Dony mengatakan pola latihan timnya yang diberikan Indra Sjafri berjalan cukup lancar sejauh ini. Dia pun mengaku cukup menikmati berbagai arahan dari tim pelatih.

“Saat ini kami fokus bagaimana bekerja lebih sama-sama lagi dan cara kita bertahan maupun menyerang alias transisi tim,” kata Dony Tri Pamungkas dilansir dari laman PSSI, Selasa (27/8/2024).

Halaman:
1 2
      
