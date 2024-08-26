Adu Harga Pasaran Asnawi Mangkualam dengan Marselino Ferdinan yang Beda Tipis

ADU harga pasaran Asnawi Mangkualam dengan Marselino Ferdinan yang ternyata hanya berbeda tipis. Bergabungnya Marselino Ferdinan ke Oxford United memang menjadi sebuah kejutan yang tidak disangka-sangka oleh para pecinta sepakbola tanah air.

Secara, tim tersebut bermain di kasta kedua Liga Inggris yang mana persaingannya jelas lebih berat dibanding dengan di tim sebelumnya. Seperti diketahui, sebelumnya Marselino Ferdinan bermain di klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Di tim tersebut, pemain yang akrab disapa Marceng itu hanya bermain selama 134 menit dalam 7 laga dengan torehan 1 gol selama satu setengah tahun.

Jelas saja bergabung ke Oxford United yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris dianggap hal yang mengejutkan. Karena level persaingannya yang berat, banyak yang khawatir jika Marselino juga hanya menjadi penghias skuad dan minim bermain.

Namun meski begitu, kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam merasa percaya dengan rekannya di tim nasional itu. Pemain yang kini bermain di Liga Thailand bersama Port FC itu justru memberi dukungan agar Marceng bisa beradaptasi dan beruntung mendapat banyak menit bermain.

“Good luck bro” tulis Asnawi Mangkualam di kolom komentar unggahan Oxford United memperkenalkan Marselino Ferdinan.

Bukan tanpa alasan, Asnawi Mangkualam juga sempat merasakan bagaimana sulitnya mendapat menit bermain. Di awal ia abroad ke Liga Korea Selatan untuk bergabung ke Ansan Greeners, eks pemain PSM Makassar ini juga sulit mendapat menit bermain.