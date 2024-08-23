Adu Harga Pasaran Pratama Arhan dengan Marselino Ferdinan yang Ternyata Beda Jauh

ADU harga pasaran dua pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan menarik untuk dibahas. Sebab ternyata harga pasaran mereka beda jauh.

Dua pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sayangnya, sorotan yang diberikan itu tidak semuanya berbau positif.

Marselino Ferdinan disorot karena dirinya secara resmi bergabung bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Mantan pemain KMSK Deinze di Liga Belgia itu dikontrak selama dua tahun untuk bisa berkembang.

Di satu sisi, bergabungnya Marselino Ferdinan ke Oxford United menjadi angin segar untuk kelanjutan karir sang pemain. Namun di sisi yang lain, banyak yang menilai jika pemain berusia 19 tahun itu memanfaatkan kekuatan orang dalam, yakni Erick Thohir dan Anindya Bakrie selaku pemilik saham mayoritas tim tersebut.

Lebih parah dari Marselino, nama Pratama Arhan justru disorot karena skandal yang menimpa istrinya, Azizah Salsha. Putri anggota DPR RI itu diduga telah main belakang dengan seorang influencer keturunan Jerman, Salim Nauderer.

Sorotan ini tentu sedikit banyak akan berdampak pada beban pikiran dan kesehatan mental dua pemain Timnas Indonesia itu. Apalagi, keduanya dalam waktu dekat kembali akan bergabung ke Timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia.

Harapannya, sorotan negatif yang diberikan oleh netizen tanah air tidak akan mengganggu performa keduanya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pasalnya, selain akan membuat Indonesia bisa menelan kekalahan, hal itu juga bisa membuat harga pasar mereka menjadi turun.