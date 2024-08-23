Shin Tae-yong Sempat Ragu Panggil Pratama Arhan ke Timnas Indonesia, tapi Bukan karena Isu Miring di Luar Lapangan

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sempat ragu memanggil Pratama Arhan ke skuad Garuda. Namun, bukan karena isu dugaan perselingkuhan sang istri, Azizah Salsha, melainkan Pratama Arhan yang jarang main di Korea Selatan bersama Suwon FC.

Semenjak didatangkan Suwon FC awal tahun ini, Pratama Arhan baru satu kali main di Liga 1 Korea Selatan 2024. Padahal, Liga 1 Korea Selatan 2024 sudah memasuki pekan ke-27.

(Pratama Arhan baru satu kali main bareng Suwon FC musim ini)

"Memang sebelum ada masalah ini (dugaan perselingkuhan), pun saya sudah berpikir (Pratama Arhan) harus dipilih atau enggak. Sebab, di Liga Korea Selatan juga dia tidak masuk daftar pemain,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

"Setelah dipertimbangkan masalah itu, saya akhirnya memilih arhan ke Timnas. Setelah diputuskan, baru kejadian ada masalah itu," lanjut Shin Tae-yong

"Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras, kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini," tegas juru taktik berpaspor Korea Selatan ini.

Shin Tae-yong menegaskan tetap memantau kondisi mental mantan pemain Tokyo Verdy tersebut. Ia tak bisa memastikan apakah Pratama Arhan langsung masuk dalam susunan 11 pemain utama Timnas Indonesia.