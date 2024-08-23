Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sempat Ragu Panggil Pratama Arhan ke Timnas Indonesia, tapi Bukan karena Isu Miring di Luar Lapangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:41 WIB
Shin Tae-yong Sempat Ragu Panggil Pratama Arhan ke Timnas Indonesia, tapi Bukan karena Isu Miring di Luar Lapangan
Shin Tae-yong tetap panggil Pratama Arhan ke Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sempat ragu memanggil Pratama Arhan ke skuad Garuda. Namun, bukan karena isu dugaan perselingkuhan sang istri, Azizah Salsha, melainkan Pratama Arhan yang jarang main di Korea Selatan bersama Suwon FC.

Semenjak didatangkan Suwon FC awal tahun ini, Pratama Arhan baru satu kali main di Liga 1 Korea Selatan 2024. Padahal, Liga 1 Korea Selatan 2024 sudah memasuki pekan ke-27.

Pratama Arhan baru satu kali main bareng Suwon FC tahun ini

(Pratama Arhan baru satu kali main bareng Suwon FC musim ini)

"Memang sebelum ada masalah ini (dugaan perselingkuhan), pun saya sudah berpikir (Pratama Arhan) harus dipilih atau enggak. Sebab, di Liga Korea Selatan juga dia tidak masuk daftar pemain,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

"Setelah dipertimbangkan masalah itu, saya akhirnya memilih arhan ke Timnas. Setelah diputuskan, baru kejadian ada masalah itu," lanjut Shin Tae-yong

"Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras, kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini," tegas juru taktik berpaspor Korea Selatan ini.

Shin Tae-yong menegaskan tetap memantau kondisi mental mantan pemain Tokyo Verdy tersebut. Ia tak bisa memastikan apakah Pratama Arhan langsung masuk dalam susunan 11 pemain utama Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187054/simak_adu_gaji_calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_dengan_john_herdman-9qwF_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan John Herdman, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650179/jawa-barat-juara-umum-kejurnas-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-selamat-para-pemenang-pqy.webp
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/01/neymar_jr.jpg
Mengejutkan! Mantan Rekan Ungkap Kebiasaan Tak Lazim Neymar di Kamar Mandi, Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement