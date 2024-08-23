Tak Terpengaruh dengan Kasus Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha, Pratama Arhan Tetap Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Mental penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arahan dikabarkan baik-baik saja dan bahkan tak terpengaruh dengan beredarnya kasus dugaan perselingkuhan sang istri Azizah Salsha. Karena itu, Timnas Indonesia dipastikan tetap memanggil pemain pemain Suwon FC itu untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kabar tidak sedap sedang menerpa rumah tangga Arhan. Pasalnya, Azizah Salsha disebut-sebut selingkuh dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer. Sampai-sampai ada kabar juga kalau rumah tangga bek Timnas Indonesia itu akan cerai.

Situasi itu membuat pencinta sepakbola Tanah Air khawatir dengan kondisi pemain yang punya jurus lemparan jarak jauh itu. Namun, manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengungkapkan kalau Arhan saat ini dalam kondisi yang baik dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada.

"Arhan baik-baik saja. Tidak berpengaruh sama sekali dengan pemberitaan yang ada belakangan ini," terang Sumardji kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (23/8/2024).

"Jadi saat ini (dia) baik-baik saja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sumardji mengungkapkan situasi itu tidak menghalangi persiapan mereka. Arhan pun tetap akan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuar Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Arhan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026," papar Sumardji.