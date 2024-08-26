Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Bangga Jadi Pesepakbola Indonesia Pertama yang Mentas di Serie A

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:00 WIB
Jay Idzes Bangga Jadi Pesepakbola Indonesia Pertama yang Mentas di Serie A
Jay Idzes bangga jadi pemain Indonesia pertama di Serie A (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes mengaku sangat bangga bisa menjalani debutnya bersama Venezia di Liga Italia 2024-2025. Pasalnya, ia mengukir sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di kompetisi sepakbola tertinggi Italia tersebut.

Pemain berdarah Belanda itu tampil sebagai starter saat Venezia bertandang ke markas Fiorentina di Stadion Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Pada laga itu, I Lagunari sukses mencuri satu poin karena laga berakhir imbang 0-0.

Jay Idzes (Foto: Instagram/@jayidzes)

Usai laga, Jay sangat senang bisa membawa Venezia meraih satu poin dari markas Fiorentina. Pasalnya, ini menjadi poin pertama bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco di Liga Italia 2024-2025.

“Senang dengan poin pertama musim ini. Masih banyak lagi yang akan datang!” tulis Jay dalam akun instagramnya @jayidzes, Senin (26/8/2024).

Pada laga itu, pesepakbola berusia 24 tahun itu tidak tampil penuh dan harus ditarik keluar pada menit ke-68. Tapi, performanya sangat apik dan bahkan dirinya hampir menjebol jala gawang Fiorentina.

Meski tidak tampil penuh, Jay sukses mengukir sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Serie A. Pemain Timnas Indonesia itu tak bisa menutupi rasa bangganya akan pencapaian itu.

Halaman:
1 2
      
