Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Soroti Debut Jay Idzes di Serie A: Dia Pusat Komando Pertahanan Venezia FC!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |17:27 WIB
Media Italia Soroti Debut Jay Idzes di Serie A: Dia Pusat Komando Pertahanan Venezia FC!
Debut Jay Idzes di Serie A dipuji media Italia. (Foto: Instagram/@veneziafc)
A
A
A

MEDIA Italia, Tutto Venezia Sport, menyoroti aksi debut Jay Idzes di Serie A bersama Venezia FC. Tutto Venezia Sport tak segan memuji Jay Idzes yang menjadi dirigen di jantung pertahanan Venezia FC saat tandang ke markas Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB.

“Berdasarkan performa positif di barisan pertahanan Venezia FC, layak disebutkan kontribusi Jay Idzes yang memulai debutnya di Serie A. Ia dipilih sebagai pusat komando pertahanan,” tulis Tutto Venezia Sport.

Media Italia puji debut Jay Idzes di Serie A. (Foto: Tutto Venezia Sport)

(Media Italia puji debut Jay Idzes di Serie A. (Foto: Tutto Venezia Sport)

Dalam laga semalam, Jay Idzes mentas sebagai starter. Ia tampil sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, bersanding dengan Giorgio Altare dan Marin Sverko.

Dipercaya tampil sebagai starter tidak disia-siakan Jay Idzes. Ia tercatat membuat tiga sapuan, mencatatkan 96 persen umpan sukses dan hampir dua kali membobol gawang La Viola -julukan Fiorentina.

Sayangnya, aksi bek bertinggi badan 190 sentimeter ini terhenti di menit 68. Ia diganti Michael Svoboda karena mengalami cedera.

Kabar ini bak petir di siang bolong bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, jika Jay Idzes absen membela Timnas Indonesia di laga Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda bakal kehilangan pemain jempolan di lini belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187296/timur_kapadze_resmi_jadi_pelatih_fc_navbahor-RhAi_large.jpg
Kata-Kata FC Navbahor Usai Tikung Pelatih Timur Kapadze dari Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Akui Tubuh Mulai Lemah, Marc Marquez Blak-blakan Bicara Masa Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement