Media Italia Soroti Debut Jay Idzes di Serie A: Dia Pusat Komando Pertahanan Venezia FC!

Debut Jay Idzes di Serie A dipuji media Italia. (Foto: Instagram/@veneziafc)

MEDIA Italia, Tutto Venezia Sport, menyoroti aksi debut Jay Idzes di Serie A bersama Venezia FC. Tutto Venezia Sport tak segan memuji Jay Idzes yang menjadi dirigen di jantung pertahanan Venezia FC saat tandang ke markas Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB.

“Berdasarkan performa positif di barisan pertahanan Venezia FC, layak disebutkan kontribusi Jay Idzes yang memulai debutnya di Serie A. Ia dipilih sebagai pusat komando pertahanan,” tulis Tutto Venezia Sport.

(Media Italia puji debut Jay Idzes di Serie A. (Foto: Tutto Venezia Sport)

Dalam laga semalam, Jay Idzes mentas sebagai starter. Ia tampil sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, bersanding dengan Giorgio Altare dan Marin Sverko.

Dipercaya tampil sebagai starter tidak disia-siakan Jay Idzes. Ia tercatat membuat tiga sapuan, mencatatkan 96 persen umpan sukses dan hampir dua kali membobol gawang La Viola -julukan Fiorentina.

Sayangnya, aksi bek bertinggi badan 190 sentimeter ini terhenti di menit 68. Ia diganti Michael Svoboda karena mengalami cedera.

Kabar ini bak petir di siang bolong bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, jika Jay Idzes absen membela Timnas Indonesia di laga Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda bakal kehilangan pemain jempolan di lini belakang.