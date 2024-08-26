Masyarakat Malaysia Iri Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Debut di Serie A, Begini Katanya!

MASYARAKAT Malaysia iri melihat pemain Timnas Indonesia Jay Idzes resmi debut di Serie A. Melalui akun X @Shahir_A_Razak, mereka menyindir tidak ada stasiun televisi di Indonesia menyiarkan laga-laga Liga Italia secara live atau langsung.

“Namun, kenapa Serie A tidak tayang di Indonesia sampai sekarang?” tanya akun @Shahir_A_Razak.

(Masyarakat Malaysia iri Jay Idzes resmi debut di Serie A)

Liga Italia sempat menjadi primadona di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air pada periode 1990 hingga 2000-an awal. Alhasil, banyak stasiun televisi di Indonesia berebut mendapatkan hak siar Liga Italia.

Namun, setelah klub-klub Liga Italia tersandung kasus Calciopoli pada 2006, pamor Liga Italia mengalami penurunan. Sejumlah pemain top meninggalkan Liga Italia seperti Emerson, Fabio Cannavaro hingga Riccardo Kaka yang pindah ke Real Madrid pada musim panas 2009.

Sekarang, pamor Liga Italia kembali meningkat setelah ada pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Italia, Serie A, yakni Jay Idzes.

Jay Idzes menjalani debut saat sang klub, Venezia FC, tandang ke markas Fiorentina di matchday kedua Liga Italia 2024-2025, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Tampil sebagai starter, bek bertinggi badan 190 sentimeter ini tampil prima.