HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Turnamen MJI Cup 2024 Siap Cetak Bibit Muda Sepakbola Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:57 WIB
Turnamen MJI Cup 2024 Siap Cetak Bibit Muda Sepakbola Indonesia
MJI Cup 2024 diharapkan bisa mencetak bibit-bibit muda sepakbola Indonesia (Foto: MJI Cup)
JAKARTA – Mustika Java International Cup 2024 (MJI Cup 2024) resmi dimulai pada Sabtu 24 Agustus 2024. Turnamen ini mempertemukan para pemain muda yang diharapkan menghasilkan bibit berbakat untuk masa depan Timnas Indonesia.

Turnamen usia dini ini terselenggara atas kerja sama Java Soccer Academy dan PT Mustika Eka Unggul dalam ambisi menyaring bibit muda potensial untuk masa depan Timnas Indonesia. Ajang ini akan berlangsung di Stadion Madya, Jakarta pada 24-25 Agustus 2024.

Ilustrasi sepakbola

Ada dua kategori yang akan dipertandingkan di turnamen ini, yakni Sekolah Sepak Bola (SSB) U-12 dan U-14, dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Para peserta akan dipertandingkan dengan format 7 versus 7.

Menurut keterangan resmi MJI Cup 2024, turnamen ini akan diikuti oleh 16 tim. Nantinya, tim dari kategori SSB yang berhasil menjadi juara akan diberangkatkan ke Malaysia.

Pembina Java Soccer Academy sekaligus CEO PT Mustika Eka Unggul, Reza Eka Pahlevi berharap MJI Cup dapat memberi dampak positif untuk industri sepak bola Tanah Air. Menurutnya, turnamen usia dini ini menjadi salah satu wadah yang tepat dalam upaya melahirkan bibit-bibit muda potensial untuk Timnas Indonesia.

"Kami sangat senang dan sangat bangga akhirnya turnamen ini bisa terlaksanna. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa memunculkan bibit-bibit baru di sepak bola yang Insya Allah bisa sampai ke Timnas dan akhirnya bisa membawa Tim Merah Putih ke Piala Dunia," ujar Reza dalam pembukaan MJI Cup yang dihadiri langsung oleh MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Madya, Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024.

Terselenggaranya MJI Cup juga tidak lepas dari kerja sama dengan Operator Kompetisi Sepak Bola Terbesar di Malaysia, Maxim Event dan dukungan dari pihak sponsor salah satunya Bank Mandiri.

