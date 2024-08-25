Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Maung Bandung Tertahan 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:03 WIB
Hasil Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Maung Bandung Tertahan 1-1
Persib Bandung ditahan Arema FC 1-1 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Soreang, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Arema lebih dulu unggul lewat Dalberto (40’). Wajah Persib diselamatkan oleh gol debut Dimas Drajad (45+7’).

Dimas Drajad mencetak gol sehingga laga Persib Bandung vs Arema FC menjadi 1-1 (Foto: Persib Bandung)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Singo Edan -julukan Arema FC- nyaris membuka keran golnya di menit ke-12 lewat tendangan jarak jauh Dalberto yang membentur tiang gawang Persib Bandung.

Berselang empat menit, giliran Persib Bandung yang menciptakan peluang lewat tendangan Dimas Drajad yang masih melebar ke sisi kanan gawang Arema FC. Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan.

Selain jual beli serangan, pertandingan juga berjalan cukup panas. Sementara, kedua tim masih belum bisa mencetak gol hingga pertandingan memasuki menit ke-35. Sampai akhirnya, Arema FC sukses membuka keran golnya lewat tandukan Dalberto di menit 40.

Dalberto sempat mendapat perawatan karena pada proses golnya, kepala dia terkena kaki Nick Kuipers. Sementara, Persib Bandung secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Dimas Drajad di penghujung babak pertama atau tepatnya menit 45+7.

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. Meski begitu, Persib Bandung dan Arema FC masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang terbaiknya dalam mencetak gol keunggulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.webp
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Terungkap! Begini Cara PSSI Cetak Generasi Emas Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement