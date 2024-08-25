Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Dimas Drajad Cetak Gol, Skor 1-1

BANDUNG – Hasil babak pertama Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Soreang, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Arema dicetak oleh Dalberto (40’). Persib mampu menyamakan skor di menit-menit akhir jelang rehat lewat Dimas Drajad (45+7’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Singo Edan -julukan Arema FC- nyaris membuka keran golnya di menit ke-12 lewat tendangan jarak jauh Dalberto yang membentur tiang gawang Persib Bandung.

Berselang empat menit, giliran Persib Bandung yang menciptakan peluang lewat tendangan Dimas Drajad yang masih melebar ke sisi kanan gawang Arema FC. Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan.

Selain jual beli serangan, pertandingan juga berjalan cukup panas. Sementara, kedua tim masih belum bisa mencetak gol hingga pertandingan memasuki menit ke-35. Sampai akhirnya, Arema FC sukses membuka keran golnya lewat tandukan Dalberto di menit 40.

Dalberto sempat mendapat perawatan karena pada proses golnya, kepala dia terkena kaki Nick Kuipers. Sementara, Persib Bandung secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Dimas Drajad di penghujung babak pertama atau tepatnya menit 45+8.