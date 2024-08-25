Persib Bandung vs Arema FC: Polresta Bandung Kerahkan Ribuan Personel Pengamanan

BANDUNG – Polresta Bandung menerjunkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pertandingan antara Persib Bandung vs Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pengamanan ini melibatkan pihak Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Damkar.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Puluhan ribu Bobotoh diyakini akan memadati area stadion sejak sebelum laga.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo menjelaskan, pengamanan akan diperketat untuk memastikan tidak ada suporter tamu. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi PSSI dan PT LIB.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan presedium Aremania dan Viking di Malang dan mencapai kesepakatan bahwa Aremania tidak akan datang ke Bandung untuk pertandingan ini," kata Kusworo, Minggu (25/8/2024).

Kusworo menambahkan meski pun pengamanan area ring 1 menjadi tanggung jawab steward, pihaknya akan memastikan Polri dan TNI terlibat dalam pemeriksaan tubuh secara maksimal. Hal itu dilakukan agar tidak ada benda-benda berbahaya dibawa masuk ke stadion.