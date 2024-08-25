Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Arema FC: Polresta Bandung Kerahkan Ribuan Personel Pengamanan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |16:19 WIB
Persib Bandung vs Arema FC: Polresta Bandung Kerahkan Ribuan Personel Pengamanan
Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 (Foto: Polresta Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Polresta Bandung menerjunkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pertandingan antara Persib Bandung vs Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pengamanan ini melibatkan pihak Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Damkar.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Puluhan ribu Bobotoh diyakini akan memadati area stadion sejak sebelum laga.

Persib Bandung

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo menjelaskan, pengamanan akan diperketat untuk memastikan tidak ada suporter tamu. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi PSSI dan PT LIB.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan presedium Aremania dan Viking di Malang dan mencapai kesepakatan bahwa Aremania tidak akan datang ke Bandung untuk pertandingan ini," kata Kusworo, Minggu (25/8/2024).

Kusworo menambahkan meski pun pengamanan area ring 1 menjadi tanggung jawab steward, pihaknya akan memastikan Polri dan TNI terlibat dalam pemeriksaan tubuh secara maksimal. Hal itu dilakukan agar tidak ada benda-benda berbahaya dibawa masuk ke stadion.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650705/kepala-badan-tim-nasional-optimistis-futsal-indonesia-moncer-di-sea-games-2025-yin.webp
Kepala Badan Tim Nasional Optimistis Futsal Indonesia Moncer di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Timnas Indonesia U-22 Beri Kabar Baik jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement