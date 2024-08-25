Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Timnas India U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

GIANYAR – Link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 ada di akhir artikel ini. Laga itu akan berlangsung Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB di Gianyar, Bali.

Meski bertajuk laga uji coba, Timnas Indonesia U-17 siap tampil optimal dalam laga ini. Sebab, laga uji coba ini akan jadi persiapan jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Sayangnya, pelatih Nova Arianto memberi kabar buruk jelang laga tersebut. Tiga anak asuhnya disebut tidak dalam kondisi prima.

Ketiga pemain itu adalah Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa. Tetapi, Nova tidak mengungkapkan secara detail kondisi dari ketiga anak asuhnya itu.

“Ada tiga pemain tidak dalam kondisi bugar. Mereka adalah Josh, Aidan, dan Tristan," tutur Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat 23 Agustus 2024.

Ada kemungkinan Josh, Aidan, dan Tristan, ditepikan dulu untuk laga kali ini. Apalagi, Indonesia akan melakoni dua laga uji coba kontra India. Satu laga lagi digelar pada 27 Agustus 2024.