Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs India Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:19 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs India Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs India jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 digelar di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Jelang pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto mengalami masalah. Tiga pemain Timnas Indonesia U-17 tak dalam kondisi bugar dan berpotensi absen malam ini.

Timnas Indonesia U-17

"Ada tiga pemain dalam kondisi tidak bugar. Mereka ialah Josh (Holong), Aidan, dan Tristan (Raisa)," kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

Meski tiga pemain di atas berpotensi absen, pelatih Nova Arianto masih memiliki banyak pilihan. Ambil contoh ketiadaan Josh Holong di lini depan masih bisa digantikan Mierza Firjatullah.

Laga melawan India U-17 juga tidak hanya digelar sekali, melainkan dua kali. Rencananya pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB digelar laga kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650843/dukung-penuh-atlet-muda-biliar-mnc-university-siapkan-beasiswa-hingga-100-xip.webp
Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, MNC University Siapkan Beasiswa hingga 100%
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/striker_persija_jakarta_maxwell_souza_mencetak_g.jpg
Perburuan Sepatu Emas Memanas! Emaxwell Susul Dalberto di Puncak Daftar Top Skor Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement