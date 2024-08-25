Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs India Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs India jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 digelar di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Jelang pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto mengalami masalah. Tiga pemain Timnas Indonesia U-17 tak dalam kondisi bugar dan berpotensi absen malam ini.

"Ada tiga pemain dalam kondisi tidak bugar. Mereka ialah Josh (Holong), Aidan, dan Tristan (Raisa)," kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

Meski tiga pemain di atas berpotensi absen, pelatih Nova Arianto masih memiliki banyak pilihan. Ambil contoh ketiadaan Josh Holong di lini depan masih bisa digantikan Mierza Firjatullah.

Laga melawan India U-17 juga tidak hanya digelar sekali, melainkan dua kali. Rencananya pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB digelar laga kedua.