Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yeom Ki Hun Datang Jadi Pelatih Striker di Timnas Indonesia, Begini Reaksi Ramadhan Sananta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |13:09 WIB
Yeom Ki Hun Datang Jadi Pelatih Striker di Timnas Indonesia, Begini Reaksi Ramadhan Sananta
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, ikut mengomentari kehadiran pelatih striker baru di Timnas Indonesia. Sosok itu adalah Yeom Ki Hun.

Sananta pun menyambut baik kehadiran pelatih striker di Timnas Indonesia ini. Dia meyakini pelatih striker bisa meningkatkan kualitas lini serang Skuad Garuda.

Yeom Ki Hun

“Sangat membantu karena menurut saya juga penting, karena kedatangan pelatih striker di timnas akan sangat membantu saya dan striker lainnya,” kata Sananta di Jakarta, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Ya, Timnas Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan pelatih striker asal Korea Selatan Yeom Ki Hun. Dia didatangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengasah ketajaman lini depan Timnas Indonesia menjelang tampil di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jika resmi masuk skuad Timnas Indonesia, Sananta diperkirakan akan bersaing dengan sejumlah striker lainnya untuk mendapatkan tempat utama. Di antaranya, ada Rafael Struick dan Dimas Drajad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187296/timur_kapadze_resmi_jadi_pelatih_fc_navbahor-RhAi_large.jpg
Kata-Kata FC Navbahor Usai Tikung Pelatih Timur Kapadze dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187292/timnas_indonesia-hDX9_large.jpg
Demi Transfer Ilmu, Legenda Timnas Indonesia Ingatkan Pelatih Baru Wajib Gandeng Juru Taktik Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.jpg
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
Media Inggris Soroti Pencarian Pelatih Timnas Indonesia, Bocorkan 3 Nama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement