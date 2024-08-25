Yeom Ki Hun Datang Jadi Pelatih Striker di Timnas Indonesia, Begini Reaksi Ramadhan Sananta

JAKARTA – Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, ikut mengomentari kehadiran pelatih striker baru di Timnas Indonesia. Sosok itu adalah Yeom Ki Hun.

Sananta pun menyambut baik kehadiran pelatih striker di Timnas Indonesia ini. Dia meyakini pelatih striker bisa meningkatkan kualitas lini serang Skuad Garuda.

“Sangat membantu karena menurut saya juga penting, karena kedatangan pelatih striker di timnas akan sangat membantu saya dan striker lainnya,” kata Sananta di Jakarta, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Ya, Timnas Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan pelatih striker asal Korea Selatan Yeom Ki Hun. Dia didatangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengasah ketajaman lini depan Timnas Indonesia menjelang tampil di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jika resmi masuk skuad Timnas Indonesia, Sananta diperkirakan akan bersaing dengan sejumlah striker lainnya untuk mendapatkan tempat utama. Di antaranya, ada Rafael Struick dan Dimas Drajad.