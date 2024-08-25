Update Pemain Abroad Timnas Indonesia di Laga Semalam: Kompak, Sandy Walsh hingga Shayne Pattynama Mentas!

UPDATE pemain abroad Timnas Indonesia di laga semalam menarik diulas. Sejumlah pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri atau abroad pun mentas, di antaranya ada Calvin Verdonk, Sandy Walsh, dan juga Shayne Pattynama, yang kompak berlaga.

Calvin Verdonk sendiri diketahui bermain penuh semalam. Sementara Sandy Walsh dan Shayne Pattynama, keduanya yang sama-sama masuk dari bangku cadangan.

Calvin Verdonk bermain penuh saat NEC Nijmegen berhasil mengalahkan PEC Zwolle 1-0 dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Gofferstadion, Nijmegen, Belanda pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam WIB.

Gol semata wayang untuk NEC Nijmegen dicetak oleh Rober (87’). Hasil ini membuat NEC Nijmegen berhasil meraih kemenangan setelah kalah beruntun dalam dua pertandingan sebelumnya.

Adapun Sandy Walsh, dia kembali dipercaya untuk mengisi lini pertahanan KV Mechelen saat bersua Royal Antwerp FC. Sandy masuk dari bangku cadangan pada menit ke-77 dalam pertandingan yang digelar di Stadium Bosuil, Antwerp, Belgia pada Minggu (25/8/2024) dini hari WIB.