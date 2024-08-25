Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain yang Diprediksi Comeback ke Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Arab Saudi dan Australia, Nomor 1 Alfeandra Dewangga!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |08:43 WIB
4 Pemain yang Diprediksi Comeback ke Timnas Indonesia untuk Laga Lawan Arab Saudi dan Australia, Nomor 1 Alfeandra Dewangga!
Alfreanda Dewangga kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi comeback melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk dua laga melawan Arab Saudi dan Australia.

Pengumuman resmi memang belum disampaikan Shin Tae-yong, namun beberapa klub sudah membocorkan siapa saja pemain mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dari nama-nama itu, beberapa di antaranya melakukan comeback alias kembali dipanggil setelah absen beberapa lama. Lantas, siapa saja nama pemain yang dipanggil?

Berikut 4 pemain yang diprediksi comeback ke Timnas Indonesia untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia:

4. Witan Sulaeman (Persija Jakarta)

Witan Sulaeman

Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkapkan tiga pemainnya dipanggil Shin Tae-yong, yakni Witan Sulaeman, Muhammad Ferarri dan Rizky Ridho. Dari tiga pemain itu, Witan Sulaeman melakukan comeback.

Witan Sulaeman sebelumnya absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena menunaikan ibadah haji. Menarik menanti sanggupkah Witan Sulaeman langsung menembus jajaran starting XI Timnas Indonesia.

3. Arkhan Fikri (Arema FC)

Arkhan Fikri

Arkhan Fikri memang belum diumumkan dipanggil. Namun, melihat performanya terkini termasuk keluar sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden 2024, peluang Arkhan Fikri kembali dipanggil Timnas Indonesia sangat besar.

Terakhir kali Arkhan Fikri dipanggil Timnas Indonesia, saat skuad asuhan Shin Tae-yong dua kali menghadapi Vietnam pada Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
