HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Panggil 7 Pemain Liga 1 2024-2025 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia, Ini Daftarnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |05:56 WIB
Shin Tae-yong Resmi Panggil 7 Pemain Liga 1 2024-2025 untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia, Ini Daftarnya!
Shin Tae-yong sudah memanggil 7 pemain Liga 1 2024-2025 untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi memanggil 7 pemain Liga 1 2024-2025 untuk pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Dimas Drajad (Persib Bandung), Ramadhan Sananta (Persis Solo), Ricky Kambuaya (Dewa United), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Witan Sulaeman (Persija Jakarta), Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Muhammad Ferarri.

Dimas Drajad menjadi nama pertama yang dipanggil Shin Tae-yong. Manajemen Persib Bandung dengan bangga mengumumkan pemanggilan sang pemain di laman resmi mereka.

Dimas Drajad dipanggil untuk laga melawab Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@dimasdrajad)

(Dimas Drajad dipanggil untuk laga melawab Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@dimasdrajad)

Rasa syukur bahkan diucapkan Ramadhan Sananta. Ia berjanji takkan menyia-nyiakan kesempatan membela Timnas Indonesia lagi.

"Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin coach (Shin Tae-yong) bisa kasih kepercayaan ke saya," kata Ramadhan Sananta dalam Konferensi pers kelar laga Persija Jakarta vs Persis Solo.

Sementara itu, harapan diungkapkan pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, setelah tiga pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil itu berharap Timnas Indonesia dapat meraup kemenangan plus para pemainnya terhindar dari cedera.

“Ridho, Ferarri dan Witan dipanggil ke Timnas Indonesia. Pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia saya berharap bisa memberikan performa yang baik, menang dan tidak cedera," kata Carlos Pena.

