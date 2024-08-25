Izinkan 3 Pemain Bela Timnas Indonesia, Pelatih Persija Jakarta: Semoga Menang dan Tidak Cedera!

JAKARTA – Persija Jakarta melepas tiga pemain andalannya, yakni Witan Sulaeman, Muhammad Ferarri, dan Rizky Ridho untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam momen tersebut, pelatih Persija, Carlos Pena, berdoa ketiga anak buahnya bisa memperlihatkan performa terbaik sehingga Timnas Indonesia menang dan mereka pulang tanpa cedera.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan ambil bagian dalam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di Grup C bersama Jepang, Bahrain, China, Arab Saudi, dan Australia dalam ajang yang akan berlangsung 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025.

Carlos Pena memastikan sudah mendapatkan kabar bahwa ada pemain Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Dia tidak masalah melepas pemain itu karena kompetisi juga sedang jeda internasional.

"Ridho, Ferarri, Witan dipanggil ke timnas," tegas Carlos Pena di Jakarta, dikutip Minggu (25/8/2024).

Pelatih asal Spanyol itu berpesan pemain-pemainnya harus memberikan kontribusi terbaik untuk Timnas Indonesia. Dia juga berharap kondisi ketiganya baik-baik saja saat kembali ke klub.