Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Dkk Menang Dramatis 2-1!

KHON KAEN – Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Khon Kaen Provincial, Khon Kaen, Sabtu (24/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan.

Sang kapten Timnas Indonesia bermain penuh di laga ini. Kedua gol kemenangan Port FC dicetak Bordin Phala (14’) dan Teerasak Poeiphimai (90+5’). Sementara, tuan rumah mengemas gol via Brenner Alves (27’).

Jalannya Pertandingan

Berlaga sebagai tim tamu, Port FC malah tampil dominan sejak awal. Alhasil, mereka sudah unggul 1-0 pada menit ke-14 lewat Phala.

Sayangnya, pertahanan Port FC sedikit lengah. Wasit memberikan hadiah penalti di menit ke-26.

Eksekusi Brenner dengan mulus merobek jala gawang Port FC. Skor 1-1 itu bertahan hingga rehat.

Memasuki babak kedua, kerja keras Port FC terus ditampilkan. Beragam peluang didapat oleh anak asuh Rangsan Viwatchaichok.