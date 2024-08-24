Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Dkk Menang Dramatis 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:42 WIB
Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Dkk Menang Dramatis 2-1!
Asnawi Mangkualam membantu Port FC menang dramatis 2-1 atas Khon Kaen United (Foto: Instagram/@portfc_official)
KHON KAEN – Hasil Khon Kaen United vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Khon Kaen Provincial, Khon Kaen, Sabtu (24/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan.

Sang kapten Timnas Indonesia bermain penuh di laga ini. Kedua gol kemenangan Port FC dicetak Bordin Phala (14’) dan Teerasak Poeiphimai (90+5’). Sementara, tuan rumah mengemas gol via Brenner Alves (27’).

Asnawi Mangkualam

Jalannya Pertandingan

Berlaga sebagai tim tamu, Port FC malah tampil dominan sejak awal. Alhasil, mereka sudah unggul 1-0 pada menit ke-14 lewat Phala.

Sayangnya, pertahanan Port FC sedikit lengah. Wasit memberikan hadiah penalti di menit ke-26.

Eksekusi Brenner dengan mulus merobek jala gawang Port FC. Skor 1-1 itu bertahan hingga rehat.

Memasuki babak kedua, kerja keras Port FC terus ditampilkan. Beragam peluang didapat oleh anak asuh Rangsan Viwatchaichok.

