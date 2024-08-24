Kisah Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas Indonesia yang Kini Makin Moncer Main di Klub Papan Atas Liga Thailand Port FC

KISAH Asnawi Mangkualam menarik diulas. Sebab, kapten Timnas Indonesia tersebut kini makin moncer main di klub papan atas Liga Thailand, yakni Port FC.

Ya, Asnawi Mangkualam resmi gabung Port FC pada 26 Januari 2024. Dia memutuskan hijrah ke sepakbola Thailand, usai sebelumnya berkarier bersama sejumlah klub Korea Selatan, mulai dari Ansan Greeners hingga Jeonnam Dragons.

Sejauh ini, Asnawi pun total sudah mentas di 14 laga bersama Port FC. Sebanyak 2 laga di antaranya dilakoni Asnawi di ajang Liga Thailand 2024-2025.

Penampilan Asnawi bersama Port FC pun makin moncer. Asnawi mengawali perjalanannya musim ini bersama Port FC dengan bermain hanya 10 menit saja. Kehadirannya bisa membantu Port FC menang dengan skor 3-1 atas Rayong FC.

Tampak sukses mencuri perhatian pelatih Port FC, Asnawi langsung mendapat kepercayaan lebih di laga pekan kedua Liga Thailand 2024-2024.