Hasil Sepakbola Semalam: Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen 2-3, PSG vs Montpellier 6-0

HASIL sepakbola semalam akan diulas dalam artikel ini. Ada sejumlah duel seru yang tersaji, di antaranya Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen dan PSG vs Montpellier.

Ya, pertandingan seru di sejumlah liga-liga bergengsi Eropa tersaji semalam. Mulai dari Liga Prancis, Jerman, hingga Spanyol sudah menggelar laga untuk musim 2024-2025.

Hasil manis pun diraih sejumlah tim. Salah satunya didapat Paris Saint-Germain (PSG). Menjamu Montpellier di Stadion Parc des Princes, Paris, Jumat (24/8/2024) dini hari WIB, dalam laga pekan kedua Liga Prancis 2024-2025, PSG sukses berpesta gol 6-0!

Meski sudah tak memiliki bomber andalan, yakni Kylian Mbappe, karena memilih hengkang ke Real Madrid pada musim panas lalu, PSG tetap membuktikan bahwa timnya masih sangat gacor. Enam gol ke gawang Montpellier sendiri tercipta lewat brace Bradley Barcola (4’ dan 53’), Marco Asensio (24’), Achraf Hakimi (58’), Warren Zaire-Emery (60’), dan Lee Kang-in (82’).

Beralih ke Liga Jerman, ada duel seru yang mempertemukan Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen. Bermain di Stadion Borussia-Park, Sabtu (24/8/2024) dini hari WIB, Bayer Leverkusen berhasil mempermalukan tim tuan rumah usai meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Dengan begitu, Bayer Leverkusen membuka manis perjalanannya di pekan pertama Liga Jerman 2024-2025. Kini, mereka pun langsung melesat ke puncak klasemen dengan 3 poin.

Selain itu, dua laga juga tersaji di pentas Liga Spanyol 2024-2025 semalam. Ada laga Celta Vigo vs Valencia dan juga Sevilla vs Villarreal.

Laga Celta Vigo vs Valencia yang digelar di Stadion Abanca-Balaidos, pada Sabtu (24/8/2024) dini hari WIB pada pekan ke-2 Liga Spanyol 2024-2025 sendiri berakhir manis untuk tuan rumah. Celta Vigo menang dengan skor 3-1. Mereka melakukan comeback ciamik, meski tertinggal lebih dahulu pada menit ke-14 lewat aksi Diego Lopez.