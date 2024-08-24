Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Langsung Dampingi Shin Tae-yong Lagi Usai Timnas Indonesia U-17 Hadapi India

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |05:38 WIB
Nova Arianto Langsung Dampingi Shin Tae-yong Lagi Usai Timnas Indonesia U-17 Hadapi India
Shin Tae-yong dan Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memastikan langsung dampingi Shin Tae-yong lagi untuk menangani skuad Garuda. Hal itu akan dilakukan usai duel Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 dalam laga uji coba.

Sebagaimana diketahui, Nova Arianto sampai saat ini masih berstatus sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga dipercaya menjabat pelatih Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto

Saat ini, pelatih berusia 44 tahun itu sedang mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 pada pemusatan latihan (TC) di Bali. Terdekat, skuad Garuda Asia akan menjalani laga uji coba kontra India pada 25 Agustus dan 27 Agustus 2024.

Laga uji coba kontra India menjadi agenda terakhir TC skuad Garuda Asia di Bali. Setelah itu, baru Nova akan menjalani tugasnya bersama Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650197/pesan-hary-tanoesoedibjo-untuk-para-pemenang-kejurnas-pb-pobsi-prestasi-yang-perlu-diapresiasi-bxv.webp
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Para Pemenang Kejurnas PB POBSI: Prestasi yang Perlu Diapresiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Alasan Arne Slot Berani Coret Mohamed Salah, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement