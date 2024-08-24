Nova Arianto Langsung Dampingi Shin Tae-yong Lagi Usai Timnas Indonesia U-17 Hadapi India

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memastikan langsung dampingi Shin Tae-yong lagi untuk menangani skuad Garuda. Hal itu akan dilakukan usai duel Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 dalam laga uji coba.

Sebagaimana diketahui, Nova Arianto sampai saat ini masih berstatus sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga dipercaya menjabat pelatih Timnas Indonesia U-17.

Saat ini, pelatih berusia 44 tahun itu sedang mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 pada pemusatan latihan (TC) di Bali. Terdekat, skuad Garuda Asia akan menjalani laga uji coba kontra India pada 25 Agustus dan 27 Agustus 2024.

Laga uji coba kontra India menjadi agenda terakhir TC skuad Garuda Asia di Bali. Setelah itu, baru Nova akan menjalani tugasnya bersama Timnas Indonesia yang akan berlaga di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.