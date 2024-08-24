Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir soal Timnas Indonesia Carter Pesawat untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026: Bukan untuk Manjakan Shin Tae-yong dan Pemain!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |05:27 WIB
Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menegaskan soal Timnas Indonesia yang carter pesawat untuk beraksi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia memastikan hal ini dilakukan bukan untuk memanjakan Shin Tae-yong atau pemain.

Timnas Indonesia carter pesawat karena sebuah keharusan agar tetap dalam kondisi terbaik untuk melakoni laga demi laga di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, perjuangan Timnas Indonesia jelas akan sangat panjang, menantang, dan pastinya menguras energi.

Timnas Indonesia

Tim arahan Shin Tae-yong itu harus melakukan perjalanan jauh ke negara-negara lawan seperti Bahrain, dan China misalnya. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024.

Kemudian lima hari berselang, Marselino Ferdinan cs akan langsung menatap laga kontra China. Laga itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao.

“Ketika nanti pertandingan Timnas Indonesia melawan China dan Bahrain, itu jarak tempuhnya cukup menarik dan tentu meletihkan,” ujar Erick Thohir kepada wartawan, termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (24/8/2024).

“Ketika timnas harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu malamnya habis tanding langsung berangkat ke China, jaraknya sendiri enam setengah jam dari Beijing dan udaranya dingin sekali,” lanjutnya.

“Kita tahu Bahrain tidak sedingin udara di China pada saat bulan itu. Tentu ini salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapan ketika pemain kita kelelahan atau cedera,” jelas Erick Thohir.

“Karena jumlah pemain kita belum cukup dua kali 11, artinya ketika ada pemain yang cedera langsung bisa tergantikan, itu belum cukup,” sambungnya.

Untuk itu, PSSI mengakali dengan mencarter pesawat dari Bahrain langsung ke China. Erick menegaskan langkah ini dilakukan bukan untuk memanjakan Shin Tae-yong dan pasukannya.

