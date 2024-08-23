Alasan FCV Dender Rekrut Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen, Tegaskan karena Rekomendasi Tim Pelatih

ALASAN FCV Dender rekrut bintang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, terungkap. Pemilik FCV Dender, Sihar Sitorus, pun memastikan keputusan mendatangkan Ragnar Oratmangoen berdasarkan rekomendasi tim pelatih.

Pasalnya, Ragnar Oratmangoen merupakan pemain bertipikal menyerang. Hal ini pun dibutuhkan timnya untuk mengarungi Liga Belgia 2024-2025.

Sihar Sitorus memastikan Ragnar dipilih setelah melewati pemantauan lebih dahulu oleh tim pelatih FCV Dender. Pasalnya, dia nilai pemain Timnas Indonesia itu punya kualitas yang dapat menambah kekuatan tim.

"Oh, iya. Jadi pelatih bagaimanapun juga yang menentukan dan kita harus berpikir bagaimana bisa menggunakan keahliannya dia," kata Sihar Sitorus di Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Menurut Sihar Sitorus, Ragnar punya kelebihan bisa bermain di beberapa posisi, khususnya di lini depan. Kelebihan pemain berusia 26 tahun itu sangat menguntungkan FCV Dender.

Tim pelatih FCV Dender akan lebih leluasa menempatkan Ragnar berdasarkan kebutuhan tim dalam sebuah laga. Jadi, atas pertimbangan tersebut, timnya kepincut untuk memboyong Ragnar.

"Menarik dari Ragnar, bisa bermain di beberapa posisi. Ini menarik di mata pelatih sehingga pelatih punya taktik dan ini bisa main di sini atau main di mana ketika lawan siapa. Jadi, latar belakang utamanya seperti itu," ucap Sihar Sitorus.