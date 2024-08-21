Jelang Debut, Ragnar Oratmangoen Diingatkan Bos FCV Dender untuk Tingkatkan Kondisi Fisik

JAKARTA - Pemilik FCV Dender, Sihar Sitorus menyambut baik kehadiran Ragnar Oratmangoen di timnya. Namun, ia mengingatkan Ragnar untuk meningkatkan kondisi fisiknya jika ingin debut, sebab Dender diketahui memiliki jadwal yang padat di Liga 1 Belgia 2024-2025.

Seperti yang diketahui, pemain Timnas Indonesia itu menjadi rekrutan terbaru FCV Dender yang diikat kontrak dua tahun dan opsi perpanjang satu musim. FCV Dender merupakan tim yang promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia atau Jupiler Pro League musim 2024-2025.

Terkait kehadiran Ragnar Sihar Sitorus ternyata memiliki sedikit permintaan kepada pemain naturalisasi Garuda tersebut. Ia tepatnya mengatakan kebugaran Ragnar menjadi perhatian khusus dari tim pelatih timnya untuk saat ini.

Hal itu jelas harus segera diatasi Ragnar jika ingin segera debut.

"Kalau itu saya serahkan kepada tim teknis, tapi yang saya dapat dari coaching staff dia sedang meningkatkan level fitness dia, supaya dia bisa adaptasi," kata Sihar Sitorus di Jakarta, dikutip Rabu (21/8/2024).

Sihar Sitorus mengatakan Liga Belgia menampilkan karakter bermain dengan intensitas tinggi yang butuh kebugaran yang prima. Kebugaran pun menjadi salah satu modal penting yang diwajibkan para pemain agar dapat menjalankan skema tim dengan baik.