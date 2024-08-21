Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan India, Nova Arianto Terus Genjot Persiapan Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |02:00 WIB
Jelang Lawan India, Nova Arianto Terus Genjot Persiapan Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto tengah mempersiapkan pasukannya dengan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali. Sebab terdekat Timnas Indonesia U-17 akan melawan India di sebuah laga uji coba.

Timnas Indonesia U-17 sedang mengadakan pemusatan latihan untuk memantapkan diri menjelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Garuda Muda akan tergabung bersama Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17 di Grup G.

Babak kualifikasi akan berlangsung pada 19 – 27 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U-17 harus menjadi juara grup atau termasuk dalam lima runner-up terbaik jika ingin melaju ke putaran final turnamen.

Pemusatan latihan terus digalakkan oleh pelatih Nova Arianto. Setelah mengadakan seleksi serta latihan bersama di Jakarta, Nova memberi kabar terbaru soal perkembangan Garuda Muda selama di Bali.

TC Timnas Indonesia U-17 di Bali

“Setelah kita menyelesaikan satu Minggu TC di Bali, di mana pemain fokus di persiapan umum, bagaimana membentuk fisik dasar pemain, setelah satu minggu kita buat, kita pindah ke daerah Kuta di lapangan Trisakti,” ungkap Nova dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (21/8/2024).

Halaman:
1 2
      
