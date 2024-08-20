Matthew Baker Siap Bawa Timnas Indonesia U-17 Taklukan India di Laga Uji Coba

MATTHEW Baker mengatakan kemenangan adalah target utama saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi India di laga uji coba. Pertandingan tersebut akan digelar pada 25 dan 27 Agustus 2024 di Bali.

Laga uji coba kontra India merupakan rangkaian pemusatan latihan (TC) di sana. TC tersebut sebagai persiapan tim asuhan Nova Arianto menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Matthew Baker mengatakan timnya akan fokus sepenuhnya dalam laga itu meskipun hanya berstatus uji coba. Oleh dikarenakan, laga itu sebagai gambaran awal timnya setelah melakukan rangkaian TC.

"Terdekat adalah bisa mencuri kemenangan saat kami dua kali berhadapan dengan India di laga uji coba," kata Baker dilansir dari laman PSSI, Selasa (20/8/2024).

Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan timnya pun akan berjuang habis-habisan dalam babak kualifikasi nanti. Pasalnya, dia ingin membawa Timnas Indonesia U-17 tampil dalam pesta sepak bola Asia U-17.

"Saya berharap dengan tim ini, bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U-17 dan menjadi pemimpin klasemen grup, kemudian bisa bermain di Piala Dunia U-17 tahun depan," katanya.