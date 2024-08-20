Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Soroti Transfer Marselino Ferdinan ke Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:08 WIB
Media Vietnam Ikut Soroti Transfer Marselino Ferdinan ke Oxford United
Marselino Ferdinan resmi merapat ke Oxford United (Foto: Oxford United)
A
A
A

KEPINDAHAN Marselino Ferdinan ke Oxford United mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya media Vietnam, Soha vn yang penasaran dengan alasan utama The Yellows -julukan Oxford United- merekrut eks Persebaya Surabaya tersebut.

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan baru saja direkrut oleh Oxford United. Marselino didatangkan secara gratis setelah berpisah dengan KMSK Deinze pada akhir musim lalu. Di klub Belgia itu, Marselino sulit mendapatkan menit bermain.

Melansir laman Transfermarkt, mantan pemain Persebaya Surabaya itu akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2026. Itu artinya, Marselino memiliki waktu yang cukup banyak untuk menunjukkan kualitasnya.

Oxford United sendiri merupakan klub milik orang Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakrie. Keduanya memiliki saham di klub tersebut sebesar 51 persen. Hal ini membuat Soha VN bertanya-tanya soal bergabungnya Marselino.

“Namun untuk mengetahui secara pasti seperti apa kemampuan Marselino di turnamen kelas atas seperti Championship (Liga 2 Inggris), kita masih perlu menunggu waktu untuk menjawabnya. Lihat apakah bakat ini akan muncul melalui kekuatan atau melalui ‘hubungan’?,” tulis Soha VN dikutip pada Selasa (20/8/2024).

Halaman:
1 2 3
      
