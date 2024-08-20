Profil Des Buckingham, Pelatih Oxford United yang Akui Kepincut dan Puji Marselino Ferdinan Setinggi Langit

PROFIL Des Buckingham, pelatih Oxford United yang akui kepincut Marselino Ferdinan akan dibahas Okezone. Des Buckingham terang-terangan memuji sosok Marselino Ferdinan yang dinilainya merupakan salah satu talenta muda terbaik di Asia saat ini.

Des Buckingham merupakan salah satu pelatih muda asal Inggris. Menariknya, di usianya yang baru menginjak 39 tahun Des Buckingham punya pengalaman cukup mumpuni sebagai pelatih.

Karier kepelatihan Des berawal saat ia menjadi asisten pelatih di Oxford United pada 2004. Setelah itu dia ditunjuk sebaga asisten di Wellington dan menjabat sebagai kepala pelatih pada 2017.

Delapan bulan menjabat sebagai pelatih Wellington, Des kemudian hengkang ke Stoke City U-21 pada Februari 2018. Setelah dari Stoke City U-21, dia ditujuk sebagai asisten pelatih Timnas Selandia Baru U-23 dan sempat menjadi pelatih sementara timnas senior Selandia Baru pada 2019.

Kelar bersama Timnas Selandia Baru, Des Buckingham kemudian menjajal peruntungannya bersama Melbourne City sebagai sisten pelatih. Pada 2021 dia membuat keputusan mengejutkan dengan menerima tawaran sebagai pelatih Mumbai City.

Hebatnya, Des Buckingham berhasil mengantarkan klubnya itu menjadi juara di musim reguler Liga India musim 2022-2023. Des kemudian kembali ke Inggris pada November 2023 dengan menjadi pelatih Oxford United.