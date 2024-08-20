Kecewa Persija Jakarta Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Carlos Pena: Padahal Kami Tampil Dominan!

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena kecewa timnya hanya bisa meraih satu poin usai ditahan Persita Tangerang 0-0 di pekan kedua Liga 1 2024-2025, pada Minggu 18 Agustus 2024. Padahal menurut Carlos Pena, Persija tampil lebih dominan, namun semua peluang gagal dimanfaatkan dengan baik.

Ya, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- memang mendominasi laga atas Persita dengan persentase penguasaan bola hingga 67 persen berbanding 33 persen. Persija mencatatkan 12 kali tendangan ke gawang, sedangkan Pendekar Cisadane -julukan Persita- hanya enam kali.

Usai laga, Carlos Pena sejatinya senang dengan pola permainan yang ditampilkan Rizky Ridho dan kolega dalam laga melawan Persita. Akan tetapi, ada rasa kecewa karena Persija tidak bisa memaksimalkan peluang yang tercipta untuk menjadi gol hingga akhirnya gagal menang.

“Kami tidak bisa 100 persen bahagia karena menurut saya, kami mendominasi permainan dan memiliki peluang untuk mendapatkan tiga poin" kata Carlos Pena dilansir dari laman Persija, Selasa (20/8/2024).

Pelatih asal Spanyol itu memberikan apresiasi untuk performa tim asuhannya dalam laga kontra Persita tersebut. Meski gagal menang, dia tetap bersyukur Persija mendapatkan poin meskipun hanya satu angka.