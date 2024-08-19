Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Dewa United vs Persib Bandung: Sengit, Skor Masih Imbang 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:57 WIB
Hasil Babak Pertama Dewa United vs Persib Bandung: Sengit, Skor Masih Imbang 1-1
Laga Dewa United vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
HASIL babak pertama Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga yang berjalan sengit membuat kedudukan masih imbang 1-1.

Duel Dewa United vs Persib Bandung digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (19/8/2024) malam WIB. Gol Persib dicetak oleh Tyronne del Pino (21’), sementara Dewa United membalas gol lewat aksi Septian Bagaskara (32’).

Dewa United vs Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United yang berstatus sebagai tuan rumah mencoba untuk menyetir pertandingan sejak awal. Mereka menciptakan momen pada menit 12 lewat tendangan spekulasi Ricky Kambuaya yang masih bisa ditepis kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Dewa United mendapat peluang manis pada menit 18 lewat sodoran umpan Reva Adi yang diteruskan oleh Egy Maulana Vikri. Namun, mereka harus kecolongan pada menit 21 karena Persib Bandung membuka keran golnya lewat tendangan Tyronne Del Pino usai memanfaatkan umpan manja Dimas Drajad.

Dewa United pun meningkatkan ritme permainannya guna mencetak gol penyama kedudukan. Hasilnya, Tangsel Warriors -julukan Dewa United- berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-32 setelah sontekan Septian Bagaskara tak mampu dibendung kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu karena kedua tim saling jual beli serangan. Peluang demi peluang mampu diciptakan kedua tim. Namun pada akhirnya, Dewa United dan Persib Bandung sementara bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Telusuri berita bola lainnya
